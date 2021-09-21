Davetler

Sanat dolu gece!

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda, Bilgili Holding’in ev sahipliği yaptığı ve Sabiha Kurtulmuş ile birlikte düzenlediği ARTweeks@akaretler İstanbullulara sanat dolu on gün yaşattı.

21 Eylül 2021 Salı
Sanat dolu gece!

İlk edisyonunu Eylül 2019’da gerçekleştiren ARTweeks@akaretler; 5.edisyonu için kapılarını açtı. Uzun bir aradan sonra sezonun ilk sanat etkinliği olarak gerçekleştirilen ARTweeks@akaretler, Akaretler Sıraevler’de sanatseverleri ağırladı. Sanat alanında yeni bir yaklaşım olarak öne çıkan etkinliğe katılan galeri kurucuları, sanatçılar ve iş insanları İstanbul’da gerçekleştirdiği özel davette kutlamak için bir araya geldi. Organizasyona ARTweeks@akaretler’in baş aktörü olan Bilgili Holding’ten; Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo ve eşi Mina Temo, Bilgili Holding COO’su Bora Ercantürk, Bilgili Holding Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Soner Akpınar ve ARTweeks@akaretler Organizatörü Sabiha Kurtulmuş katıldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının bir araya geldiği davette; Begüm-Ömer Ballı gibi ünlü simalar davete katılan misafirler arasındaydı. Geceye katılan misafirleri şık sunumları, lezzetli ikramları ve eğlenceli bir atmosfer ile W Istanbul’un Genel Müdürü Mustafa Bulmuş ve ekibi ağırladı. W Istanbul’un keyifli atmosferinde gerçekleşen gece davetlilerden tam not aldı.

ARTweeks@akaretler Bilgili Holding sanat sergi

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