Davetler

Leblebici’den sıra dışı ‘Milyon Dolarlık Sergisi’

Hiper-realist portreleri ve otoportreleriyle tanınan sanatçı Alican Leblebici, Milyon Dolarlık Sergisi'ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

15 Eylül 2021 Çarşamba
Leblebici’den sıra dışı ‘Milyon Dolarlık Sergisi’

Hiper-realist portreleri ve otoportreleriyle tanınan Alican Leblebici'nin ‘Milyon Dolarlık Sergisi’ Merdiven Art Space’ de sergilenmeye başladı. Hakan Çarmıklı’nın ev sahipliği yaptığı sergi ‘Bu güne kadar ‘Milyon dolarla dolu bir odaya kaç kişi girme fırsatı buldu? sorusu üzerinde şekilleniyor. Paranın asıl işlevini yerine getiremeyen ve üzerinde desenler olan kağıt parçalardan oluşuyor. Paranın maddiliğinin yanı sıra günümüz toplumunda bir araç olarak nasıl işlev gördüğü ve dolaşımda olduğu üzerine odaklanan sanatçı , bu sergisinde paranın piyasa içerisindeki akışkan döngüsünü dondurarak, durağanlaşan para yığınının fizikselliğini ve kendi gerçekliğini sorguluyor.

Hakan YAĞCI

Alican Leblebici hakançarmıklı Milyon Dolarlık Sergisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Annesinin izinde...

Merhum iş insanı Suna Kıraç'ın kızı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç annesinin izinden giderek kız çocuklarının eğitimi için düğmeye bastı.
Davetler Leblebici’den sıra dışı ‘Milyon Dolarlık Sergisi’

Hiper-realist portreleri ve otoportreleriyle tanınan sanatçı Alican Leblebici, Milyon Dolarlık Sergisi'ni sanatseverlerin beğenisine sundu.
Güncel Boyner, annesini andı!

İş insanı Ümit Boyner annesi Ayla Yörükoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Güncel Bebek'te özel kutlama

Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer bir araya gelerek arkadaşları Burcu Ersöz'ün doğum gününü kutladı.
Haftanın Şıkları Klasik uyum...

Suzan Toplusoy

Davetler Müzede “Gelecek Zaman” sergisi

Elgiz Müzesi, teras sergilerinin 13.sü olan “Gelecek Zaman” sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Caddeler Bebek yeniden hareketlendi...

Yaz tatillerini gözde tatil merkezlerinde geçiren sosyetenin tanınmış simaları, tatil dönüşü yeniden hareketlenen Bebek caddelerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.
Jet Set MET Gala'da kostüm yarışı

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala birbirinden şık ve dikkat çekici kostümlerle gerçekleşti.

Magazin Hattı Gülman'ın tatil keyfi

İş insanı Kemal Gülman, Cennet Koyu'nda tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Alman ve Türk iş dünyası bir arada

Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Yaz Partisi’nde Alman ve Türk şirketlerinin yöneticileri uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.

Güncel 'Sanat, matematik ve bilim kadar önemli'

Bebek'te açtığı 'Artkolik' galerisi ile sanatla iç içe yaşayan Nazlı Keçili, sanat tutkusunu HT Kulüp'e anlattı.

Davetler İş dünyası sahada...

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.