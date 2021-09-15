Leblebici’den sıra dışı ‘Milyon Dolarlık Sergisi’

Hiper-realist portreleri ve otoportreleriyle tanınan Alican Leblebici'nin ‘Milyon Dolarlık Sergisi’ Merdiven Art Space’ de sergilenmeye başladı. Hakan Çarmıklı’nın ev sahipliği yaptığı sergi ‘Bu güne kadar ‘Milyon dolarla dolu bir odaya kaç kişi girme fırsatı buldu? sorusu üzerinde şekilleniyor. Paranın asıl işlevini yerine getiremeyen ve üzerinde desenler olan kağıt parçalardan oluşuyor. Paranın maddiliğinin yanı sıra günümüz toplumunda bir araç olarak nasıl işlev gördüğü ve dolaşımda olduğu üzerine odaklanan sanatçı , bu sergisinde paranın piyasa içerisindeki akışkan döngüsünü dondurarak, durağanlaşan para yığınının fizikselliğini ve kendi gerçekliğini sorguluyor.

Hakan YAĞCI