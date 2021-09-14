Davetler

Müzede “Gelecek Zaman” sergisi

Elgiz Müzesi, teras sergilerinin 13.sü olan “Gelecek Zaman” sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

14 Eylül 2021 Salı
Müzede “Gelecek Zaman” sergisi

Teras sergilerinin 13.sü olan “Gelecek Zaman” sergisi, Elgiz Müzesi'nin 20. yılında da sanatseverleri bir araya getirdi. Ülkemizde ender rastlanan sanat etkinliklerden biri olan açık hava heykel sergisinde, genç sanatçılar farklı anlatımlar ve farklı materyaller ile müzenin iki bin metrekarelik, heykel sergileri için kullanıma açılan terasında bir araya geldi. Cemiyet hayatından Berrin Yoleri, Leyla Alaton, Berrak-Nezih Barut ve Ayşecan Özyeğin Oktay gibi isimlerinde katılımıyla gerçekleşen sergide davetliler eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Dünyayı kasıp kavuran ve hepimizin alışkanlıklarını değiştiren salgına rağmen genç sanatçıların yaşama sanatla sahip çıktıkları bir kez daha görüldü. Sergiye 113 sanatçı 144 yapıtla başvurdu ve 48 heykel sergilenmek üzere, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel, Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur ve Can Elgiz’den oluşan danışma kurulunun değerlendirmesinden geçerek seçildi. Nilüfer Ergin’in sergi metninde belirttiği gibi bu yılın kavramsal çerçevesi “Gelecek Zaman” bir anlamıyla Teras fikrinin içinde gizli olarak hep beklemişti. Sanatçının yenilikçi ve dönüştürücü bakış açısının, özgür olma isteğinin, değiştirici gücünün yarına, geleceğe dair öngörüleri bu sergide buluşmuş oldu. Sanatçının, yaşamı dönüştürme, geçmişi ve şimdiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme çabası, sanatı hep devinim içinde tutmuştur. Sanatın izleyiciyle kurduğu ilişkiyi de derinden etkileyen bu durum, sanatın hayal kurduran ve geleceği tasavvur etmeye yönelten ekseni, insana düşünme dünyasının kapılarını aralar.

Onur AYDIN

Elgiz Müzesi Gelecek Zaman Berrak-Nezih Barut Berrin Yoleri leyla alaton

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