Bodrum'da 'Yunan Gecesi'...

Nef Reserve Gölköy, Bodrum’un huzurlu ve unutulmaz yaz gecelerini, farklı etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Nef Reserve Gölköy ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde ‘Greek Night’ konseptli özel bir davet gerçekleştirildi. Yunan sanatçı Gallis’in sahne aldığı geceye, aralarında Suzan ve Turgut Toplusoy, Nergis-Enis Pekuysal, Özlem-Murat Güsar gibi isimlerin yer aldığı konuklar katıldı. Mavi ve beyaz renklerin hâkim olduğu gecede, davetliler keyifli dakikalar yaşadı. Gecede, Ceylan Çarmıklı’nın davete özel hazırladığı Yunan lezzetlerinden oluşan bir menü davetlilere sunuldu.