Davetler

Yalıkavak'ta sanat ve lezzet buluştu!

Zengin yemek menüleriyle ve sanat koleksiyonlarının yer alacağı galerisiyle Grace, misafirlerine özel davetle Yalıkavak'ta kapılarını açtı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi
Yalıkavak'ta sanat ve lezzet buluştu!

Başarılı tasarımcı Özden Çetin ve Seba İnşaat ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda doğan Grace, Sosyal tesis ve peyzaj çalışmaları yaparken mandalina bahçesini sanat galerisi ve müzik merkezi haline getirdi. Zengin yemek ve kokteyl menüleriyle damak tadınıza, önemli sanat koleksiyonlarının yer alacağı sanat galerisiyle misafirlerinin ruhuna hitap Grace için, Bodrumun sanatsal faliyetlerine bir anlamda bir farklılık getirmek artı olarak yurt dışından köratörler getirip sergiler düzenleyip hem resim heykel galerileri dans çalışmaları gibi aktivasyonlar yapıp her ay farklı eserlere yer verip burayı sanatın merkezi olarak göstermek istiyoruz dedi. Özel sergiyle kapılarını açan mekana Seba İnşaat ortağı Nedim Keçeli ve eşi Gamze Keçeli, Selen-Engin Keçeli ve Metin-Aslı Şen çifti de katıldı. Tüm eserleri yıllarca emek vererek bir araya getirdiğini söyleyen Çetin, Devrim erbil, Picasso jeff koons andy Warhol gibi bir birinden değerli isimlerin eserlerinin olduğununda altını çizdi.Gecede açık arttırma ile satışta olan eserleri alan misafirler sanat iyileştirir diyerek Türkiye’de yaşanan üzücü olaylar için Ahbap derneğine katkıda bulundular.

Onur AYDIN

nedimkeçeli gamzekeçeli Özden Çetin SEBA İnşaat

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