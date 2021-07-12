Davetler

Pilevneli'de sanatseverlere özel sergi...

Pilevneli’nin Kaplankaya Clubhouse’ta König iş birliği ile gerçekleştirdiği proje sergisi, Melis Goral Jewelry’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi
Pilevneli'de sanatseverlere özel sergi...

Pilevneli’nin Kaplankaya Clubhouse’ta König iş birliği ile gerçekleştirdiği proje sergisi, Melis Goral Jewelry’nin ev sahipliğinde seçkin davetlilerin katıldığı bir önizleme ve ardından düzenlenen akşam yemeği ile sanatseverlerle buluştu. Projenin açılışına kültür-sanat, cemiyet ve iş dünyasından Aslı Pamir, Murat Pilevneli, Johan König, Emin Hitay gibi isimler katıldı. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda Pilevneli ve König'in temsil ettiği sanatçıların yapıtlarından oluşan seçkide yer alan sanatçılar; Ali Elmacı, Andreas Schmitten, Annette Kelm, Anselm Reyle, Arik Levy, Bjarne Melgaard, Bora Akıncıtürk, Camille Henrot, Claudia Comte, Daniel Firman, Daniel Knorr, Defne Tesal, Efsun Erkılıç, Ekrem Yalçındağ, Erdoğan Zümrütoğlu, Erwin Wurm, Esra Gülmen, Friedrich Kunath, Guy Bourdin, Hans Op de Beeck, Jan Fabre, Jannis Kounellis, Jeppe Hein, Jeremy Shaw, Johan Creten, Jose Davila, Julian Rosefeldt, Katharina Grosse, Kris Martin, Matthias Weischer, Nevin Aladağ, Nobuyoshi Araki, Norbert Bisky, Refik Anadol, Rinus Van de Velde, Serkan Sarıer, Sheila Hicks, Şener Özmen, Tarık Töre, Tatiana Trouvé, Tayfun Serttaş, Tim Kent, Zoé Ouvrier oldu. Mekanın mevcut mimari özellikleri ve konumu göz önünde bulundurularak, bir koleksiyonerin güneydeki evi fikriyle kurgulanan proje, tüm sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Onur AYDIN

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