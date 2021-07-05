Davetler

İtalya'dan Doğubayazıt'a sanat köprüsü!

İş insanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda sergilenmeye başlandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi
İtalya'dan Doğubayazıt'a sanat köprüsü!

Dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak Türkiye’nin en büyük moda şovuna imza atan Hikmet Eraslan, İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu doğduğu topraklara, Doğubayazıt’a taşıdı. Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve “İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri” projesi kapsamında düzenlenen “İtalyan Ressamlar Doğubayazıt’ta” sergisi için 17. yüzyıldan kalma eşsiz İshak Paşa Sarayı’nda bir açılış töreni düzenlendi. Ağrı Valiliği’nin ilin tanıtımının yanı sıra kültürel değerlerin tanınırlığını sağlamak ve şehrin ekonomik yapısına katkı sunmak amacıyla yaz boyunca düzenleyeceği etkinliklerin bir parçası olan serginin açılışına ilgi yüksek oldu. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımı ile gerçekleştirilen tören için aralarında ünlü ressam Ahmet Güneştekin’in de olduğu çok sayıda özel davetli Doğubayazıt’a geldi. Doğduğu topraklara olan sevgisini her fırsatta dile getiren ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği “dijital platform defilesi”yle dünyanın dikkatini Doğubayazıt’a çekmeyi başaran Dosso Dossi Holding Ceo’su Hikmet Eraslan, “Bu bölgenin ekonomi ve turizm açısından kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması lazım” dedi. Açılış töreni sonrasında sergiyi ziyaret etmek için Doğubayazıt’ın köylerinden gelen yaklaşık 40 çocuk, bir de sürprizle karşılaştı. Ünlü Ressam Ahmet Güneştekin ile çocukları ağırlayan Hikmet Eraslan, resim defteri ve boya kalemlerinden oluşan birer set hediye ettiler. Resme ilgi duyduklarını belirten çocuklar, İshak Paşa Sarayı sırtlarında oluşturulan sınıfta Ahmet Güneştekin’den resme dair temel bilgiler aldıktan sonra serbest resim çalışması yaptı.

Ferit TUĞLUK

Hikmet Eraslan ahmetgüneştekin ağrı ishakpaşasarayı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Jet Set Katy Perry ve Orlando Bloom'dan Bodrum’a özel poz!

Bondrum'daki tatillerine devam eden dünyaca ünlü çift Katy Perry ile Orlando Bloom, Bodrum'un eşsiz manzarasında poz verdi.

Tatil Ege'de aşk tatili

İş insanı Önder Fırat kız arkadaşı Şükran Albayrak'la Bodrum'da kameralara yansıdı.
Davetler İtalya'dan Doğubayazıt'a sanat köprüsü!

İş insanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda sergilenmeye başlandı.

Haftanın Şıkları Puantiye şıklığı...

Emek Külür
Güncel Muhteşem mezuniyet...

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi, 19. dönem lisans ve 22. dönem lisansüstü mezuniyet törenine katılarak öğrencilere konuşma yaptı.
Tatil Tezmanlar'ın tekne eğlencesi

Sosyetenin ünlü çiftlerinden Selim-Sibel Tezman, Bodrum tatillerine oğulları ile birlikte start verdi.
Davetler Boğaz'da yaza özel parti!

Boğaz'ın incisi ünlü mekan, geçtiğimiz gün görkemli açılış davetiyle misafirlerine kapılarını açtı.
Güncel Bodrum'da açılış

Ali Ünal ve Erkan Ünal kardeşler işletmesini Ali Sayar’a teslim ettikleri, yeni mekanlarını Bodrum'da açtı.

Güncel Boyner ve Kürşat'ın 9 yıllık evlilikleri bitti!

Emine Boyner ile Ali Kürşat çifti, 2 hafta önce sessiz sedasız boşandı.
Davetler Eraslan'dan özel defile!

Türk modasının duayen ismi Ahmet Eraslan, 3 yıl aradan sonra muhteşem bir defile gerçekleştirdi.
Caddeler Boğaz'da dostlar buluşması

Genç sosyetik Melisa Tapan, Bebek'te arkadaşıyla bir araya gelirken, Aslı Pamir'de caddelerde görüntülendi.
Jet Set Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da

Dünyaca ünlü çift Katy Perry ve Orlando Bloom İtalya ve Yunanistan tatillerinin ardından rotalarını Bodrum'a çevirdi.