İtalya'dan Doğubayazıt'a sanat köprüsü!

Dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak Türkiye’nin en büyük moda şovuna imza atan Hikmet Eraslan, İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu doğduğu topraklara, Doğubayazıt’a taşıdı. Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve “İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri” projesi kapsamında düzenlenen “İtalyan Ressamlar Doğubayazıt’ta” sergisi için 17. yüzyıldan kalma eşsiz İshak Paşa Sarayı’nda bir açılış töreni düzenlendi. Ağrı Valiliği’nin ilin tanıtımının yanı sıra kültürel değerlerin tanınırlığını sağlamak ve şehrin ekonomik yapısına katkı sunmak amacıyla yaz boyunca düzenleyeceği etkinliklerin bir parçası olan serginin açılışına ilgi yüksek oldu. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımı ile gerçekleştirilen tören için aralarında ünlü ressam Ahmet Güneştekin’in de olduğu çok sayıda özel davetli Doğubayazıt’a geldi. Doğduğu topraklara olan sevgisini her fırsatta dile getiren ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği “dijital platform defilesi”yle dünyanın dikkatini Doğubayazıt’a çekmeyi başaran Dosso Dossi Holding Ceo’su Hikmet Eraslan, “Bu bölgenin ekonomi ve turizm açısından kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması lazım” dedi. Açılış töreni sonrasında sergiyi ziyaret etmek için Doğubayazıt’ın köylerinden gelen yaklaşık 40 çocuk, bir de sürprizle karşılaştı. Ünlü Ressam Ahmet Güneştekin ile çocukları ağırlayan Hikmet Eraslan, resim defteri ve boya kalemlerinden oluşan birer set hediye ettiler. Resme ilgi duyduklarını belirten çocuklar, İshak Paşa Sarayı sırtlarında oluşturulan sınıfta Ahmet Güneştekin’den resme dair temel bilgiler aldıktan sonra serbest resim çalışması yaptı.

Ferit TUĞLUK