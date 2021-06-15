İş dünyası Marka Konseyi'nde

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); markalaşmanın rekabetin dinamiklerini belirlediği yeni dönemde, firmaların markalı ihracat artışlarını teşvik etmek ve ülke imajına katkı sağlamak adına bir yol haritası oluşturarak küresel endekslerde ilerleme sağlamak amacıyla TİM Marka Konseyi’ni kurdu. TİM Başkanı İsmail Gülle, konseyin yol haritasını ve ana hedeflerini, ihracatta katma değer yaratan Türkiye’nin önde gelen marka kurucularının da katıldığı bir toplantı ile paylaştı. Konseye iş insanı Ahmet Nazif Zorlu ve işadamı Süleyman Orakçıoğlu, Nejdet Ayaydın gibi iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Konseyin yol haritasını ve ana hedeflerini paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Türkiye Cumhuriyeti, başlı başına güçlü bir markadır. Bizler, bu güçlü markayı hep birlikte daha da yükseltmek ve tüm dünya ile rekabet ederken markalı ihracatımızı artırmak için TİM Marka Konseyi’ni hayata geçiriyoruz. Konsey çatısı altında, markalarımızı uluslararası arenada güçlendireceğiz. Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 doların üzerine çıkaracağız. Konsey sayesinde dünya ile yarışan marka sayımız artacak” dedi.

Ferit TUĞLUK