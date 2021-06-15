Sosyete Bodrum'da sanatla buluştu!

Türkiye’nin renkli, tarihi ve turistik yüzü Bodrum’da cemiyet hayatı sanat için bir araya geldi. Mandarin Oriental Bodrum’da gerçekleşen Alem Art Weekend üç gün boyunca çok sayıda sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı, Aylin Tahincioğlu, Yelda-Hakan Tiftik, Elif Dürüst gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ilk akşamında küratörlüğünü Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş’un yaptığı, aralarında Tanzer Arığ, Mike Berg, Osman Dinç, Ebru Döşekçi, Erdal Duman, Seçkin Pirim, Nilhan Sesalan, Mithat Şen, Kemal Tufan, Ayla Turan ve Mehmet Ali Uysal’ın olduğu 11 heykel sanatçısının eserinin yer aldığı “Duvarların Dışında” sergisinin açılış kokteyli gerçekleşti. Özel buluşmanın son gününde ise sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun yaklaşık 15 yıldır eserlerinde uygulayıp geliştirdiği ipek baskı tekniği Falconeri’nin İtalya’dan getirttiği ipek şallar ile buluştu.