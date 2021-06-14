Davetler

Kemer'de golf heyecanı!

Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Kemer Country Club’da gerçekleşti.

14 Haziran 2021 Pazartesi
Kemer'de golf heyecanı!

Kemer Country Club’da üç gün süren turnuvaya, golf tutkunları; Flo Ayakkabıcılık Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziylan, Opet Petrolcülük’ün ceo’su Fikret Öztürk, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Serra Tokar, Seltek Group CEO’su Fehmi Zorlu, Beyhan Benardete, Şahin Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu gibi isimler katıldı. Tüm gün birbirleri ile yarışarak turnuvaya renk katan golf tutkunları, sosyal mesafe kuralları içerisinde eğlenceli anlar yaşadı. Ödül töreni ile tamamlanan Golf Challenge’a ilgi yoğundu. Dereceye giren isimlere kupalarını, Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu, Fikret Öztürk ve Erhan Kamışlı takdim etti.

Ferit TUĞLUK

Fikret Öztürk Erhan Kamışlı Serra Tokar Beyhan Benardete

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