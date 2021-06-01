Davetler

15. Contemporary İstanbul başladı!

15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açtı.

01 Haziran 2021 Salı
15. Contemporary İstanbul başladı!

Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen 15'inci Contemporary Istanbul, sanatseverlere kapılarını açtı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ön izleme ve genel ziyaretçi programıyla sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getiren 15'inci Contemporary Istanbul muhteşem sergilere ev sahipliği yaptı. İş, sanat ve cemiyet hayatından Nezih-Berrak Barut, Rana-Erkan Tabanca, Hamdi Akın, Berrin Yoleri, Alpin Albayrak, Elif Dürüst gibi sanatseverler davete katıldı. Bu yıl fuarda, Anna Laudel, Art On İstanbul, Art Refinery, Artopol Art Gallery, Bozlu Art Project, C24 Gallery, CEP Gallery, De Artium, Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri MCRD, Galeri/Miz, Galeri Nev İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, Gama Gallery, Öktem Aykut, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Sevil Dolmacı Art Gallery, Vision Art Platform, x-ist, Zilberman Gallery yer alıyor. Contemporary İstanbul'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli konuklarla bizzat ilgilenerek sanatçılara destek oldu.

Ferit TUĞLUK

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