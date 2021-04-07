Güzelleştiren etkinlik...

Dünya standartlarındaki teknolojik donanımı ve alanında başarılı isimlerden oluşan seçkin doktor kadrosuyla sunduğu ameliyatlı-ameliyatsız estetik hizmetiyle uygun tedaviler sunan Medica Estetik Kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle cemiyet hayatının ünlü hanımlarını ağırladı. Dünyaca ünlü markanın Türkiye’deki tek uygulayıcısı olan klinikte spa'da uzman eller tarafından uygulanan cilt bakımı ve masajın birlikteliği ritüele dönüşerek misafirlerine günün yorgunluğunu atabilecekleri eşsiz bir deneyim yaşattı. Korona önlemleri kapsamında başlatılan #sendebirgüzellikvar davetinine ise Etel Baler, Reyhan İpekel ve Hande Acar katıldı.