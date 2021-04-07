Davetler

Güzelleştiren etkinlik...

Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin ünlü kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.

07 Nisan 2021 Çarşamba
Güzelleştiren etkinlik...

Dünya standartlarındaki teknolojik donanımı ve alanında başarılı isimlerden oluşan seçkin doktor kadrosuyla sunduğu ameliyatlı-ameliyatsız estetik hizmetiyle uygun tedaviler sunan Medica Estetik Kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle cemiyet hayatının ünlü hanımlarını ağırladı. Dünyaca ünlü markanın Türkiye’deki tek uygulayıcısı olan klinikte spa'da uzman eller tarafından uygulanan cilt bakımı ve masajın birlikteliği ritüele dönüşerek misafirlerine günün yorgunluğunu atabilecekleri eşsiz bir deneyim yaşattı. Korona önlemleri kapsamında başlatılan #sendebirgüzellikvar davetinine ise Etel Baler, Reyhan İpekel ve Hande Acar katıldı.

Etel Baler Reyhan İpekel hande acar sendebirgüzellikvar

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