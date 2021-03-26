Davetler

Lezzet tutkunları açılışta buluştu!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Etiler'de açılan resorantın açılışında bir araya geldi.

26 Mart 2021 Cuma
Lezzet tutkunları açılışta buluştu!

Başkent Grup Restaurant A.Ş. bünyesinde Etiler'de hizmet verecek olan Dönerci Serkan düzenlenen özel bir davetle açıldı. Etiler Nispetiye Caddesi'nde düzenlenen açılış davetine Feryal Gülman, Monik İpekel, Süleyman Orakçıoğlu, Rabia Kurşun, Burcu Şendir, Arzu Kunt gibi iş ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen açılışa katılan davetliler uzun bir aranın ardındandan bir araya gelirken, nefis döner lezzetinden tattılar. Yeni restorant kısa sürede iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri müdavimleri arasında yer aldı. Lezzet tutkunlarının yeni adresi olan üç katlı restoranının açılışına katılan ünlü simalar lezzetli menünün tadına bakmayı da ihmal etmediler.

Onur AYDIN

Feryal Gülman, Monik İpekel Süleyman Orakçıoğlu Rabia Kurşun

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