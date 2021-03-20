Davetler

Türkiye'nin değerleri ödül töreninde...

İş, siyaset ve cemiyet hayatı Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

20 Mart 2021 Cumartesi
Türkiye'nin değerleri ödül töreninde...

“Türkiye için Değer” ilkesiyle düzenlenen “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni”, tekstilden yapı sektörüne, bilimden sanata, spordan gastronomiye kadar birçok markayı ve Türkiye’nin değerli isimlerini bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin katılımıyla gerçekleşen ödül töreni, ülkemizin önemli marka ve isimlerini ödüllendirdi. Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’ne üçüncü kez imza atan Değer Zirvesi Komite Başkanı Pınar Erez, “Türkiye’de doğup dünyaya yön veren markalarımızla Türkiye’nin değerlerini bu yıl da ödüllendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye olarak yaşadığımız bu zorlu günleri hep beraber, dayanışma ile aşacağımıza inanıyoruz. Covid 19 pandemisiyle birlikte yeni normal dediğimiz bu süreçte sürdürülebilirlik en önemli konularımızdan biri oldu. Markalar da yeni normal ile sürdürülebilirlik konusunu odağına aldı. Yaşam şeklimizin, alışkanlıklarımızın değiştiği bu dönemin geçici olduğunu biliyoruz ve geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz.’ dedi. İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Turgut-Suzan Toplusoy, Feryal Gülman, Sinan Öncel ve Olgun Zorlu'da ödül törenine katılan isimler arasındaydı.

Hakan YAĞCI


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