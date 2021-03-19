Pilevneli'de “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi...

Pilevneli Dolapdere, sanatçı Refik Anadol'un “Makine Hatıraları: Uzay” isimli yeni sergisine ev sahipliği yaptı. Dün gerçekleşen açılış davetine cemiyet hayatının ünlü simalarından Rıfat Elhadef, Pervin Ersoy, Erol Tabanca, Murat Pilevneli'nin yanı sıra bir çok sanatsever isim katılarak destek verdi. Yapay zekayı bir araçtan ziyade takım arkadaşı olarak gören medya sanatçısı Refik Anadol, eserlerinde bir süredir evreni, insan duyularını, makineleri ve belleği anlamak için kullandığımız, birbiriyle ilişkili anahtar kavramları, dijital sanat ve mimari merceğinden bakarak araştırıyor. Los Angeles’taki Refik Anadol Studio’nun İstanbul'da bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı kişisel sergisi “Makine Hatıraları: Uzay”, astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yerini gözler önüne seren ve uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutan yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor.

Onur AYDIN