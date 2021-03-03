Davetler

Dünya Kadınlar Günü’ne özel lansman

Ünlü estetik merkezi, estetikte son teknolojilerini Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir lansmanla tanıttı.

03 Mart 2021 Çarşamba
Dünya Kadınlar Günü’ne özel lansman

Sunduğu hizmetlerle her zaman kadınları mutlu etmek için çalışan Daisy Poliklinik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde yeni teknolojiler içeren ve dünyada ilk defa üretilen sistemlerini bir lansmanla tanıttı. Uygulayacakları yeni sistemlerle ilgili bilgi veren Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, lansmanda sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy, Feryal Gülman, Emel Ayaydın ve kızı Yağmur Ayaydın güzelleştiren etkinliğe katılarak uygulamalar hakkında bilgi aldılar.

Hakan YAĞCI

Dünya Kadınlar Günü lansman Pervin ErsoyFeryal Gülman Emel Ayaydın Songül Durur Zevzir

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