Davetler

Pilevneli'de 'Saflık Dizlerinin Üstünde' sergisi...

Jan Fabre’nin kişisel sergisi 'Saflık Dizlerinin Üstünde' sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

15 Ocak 2021 Cuma
Pilevneli'de 'Saflık Dizlerinin Üstünde' sergisi...

Belçikalı görsel sanatçı, tiyatro sanatçısı ve yazar Jan Fabre’nin ilk kişisel sergisi 'Saflık Dizlerinin Üstünde' sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kurumsal destekçilerinin BMW, Jotun ve MG International Fragrance Company’nin olduğu “Saflık Dizlerinin Üstünde” başlıklı sergide Jan Fabre’nin en önemli serilerinden “Belçika Kongosu’na Saygı”dan eserleri yer aldı. 20 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek sergiye, Pilevneli’nin kurucusu Murat Pilevneli ve Jan Fabre’nin ev sahipliğinde Joanna de Vos, Belçika’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Serge Dickschen, Aslı Pamir, Alina Dinçkök, Barbara Pensoy, Nil ve Burak Uyguner, Ahmet Güneştekin gibi isimler katıldı.

Onur AYDIN

Jan Fabre Pilevnelidolapdere Saflık Dizlerinin Üstünde

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