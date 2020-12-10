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İstanbul-Londra arası sanat

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Zeynep Köseoğlu, Opera Gallery London’ı ziyaret ederek Manolo Valdes ve Anthony James’in eserlerini inceledi.

3 yıl önce Londra’ya yerleşip bir platform kurarak Londra ve İstanbul arasında sanat köprüsü kuran Can Köseoğlu'nun eşi Zeynep Köseoğlu, geçen hafta alan kararla dijital ortamda gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul 20’ye katılacak olan Opera Gallery London’ı ziyaret etti. Galerinin genel müdür Federica Beretta‘ya Türk sanatçı ve koleksiyonerlerle iletişimlerinde yardımcı olan Köseoğlu, koleksiyonunda birçok parçasını bulundurduğu Manolo Valdes ve Anthony James’in eserlerini inceledi. Londra’da karantinanın bittiği gün bu ziyareti gerçekleştiren Zeynep Köseoğlu, Türk sanatçılarının dünya sanat piyasasında haketttikleri değeri görmelerinin Zeyziart’ın önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Etiketler
Zeynep Köseoğlu Kazım Köseoğlu Opera Gallery London Contemporary Istanbul 2020
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