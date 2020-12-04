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Tacir'den yeni sergi...

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Ziya Tacir'in "Işığı Aramak" adlı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Ziya Tacir'in "Işığı Aramak" adlı kişisel sergisi Pilevneli Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Mimari yapıları fotoğrafladığı anıtsal kareleriyle tanınan sanatçının PİLEVNELİ'deki bu ilk kişisel sergisi Japonya serisini sunuyor. Tacir, alışık olduğumuz kurgusal eserlerinin aksine bu serisinde manzarayı ve doğayı ön plana çıkarıyor. Tıpkı Japon estetiğinde olduğu gibi incelik ve sadeliği benimseyerek doğanın ihtişamını vurguluyor. Sergi, 9 Ocak tarihine kadar Pilevneli Dolapdere’de izlenebilecek.

Onur AYDIN

Etiketler
Ziya Tacir muratpilevneli pilevneligaleri Dolapdere sanat
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