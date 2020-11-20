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‘Atatürk’ temalı sergi

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Sanatçı Pınar Kalem, ‘ATATÜRK’ temalı sergisini Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğinde pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi olan Pınar Kalem, ‘ATATÜRK’ temalı sergisini Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahibeliğinde Ruby’de pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirdi.Projehane desteğiyle gerçekleştirdiği 4.sergisi olduğunu ifade eden Kalem, desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Boğaz havasında gerçekleşen sergide Atatürk’ü resmettiği birbirinden güzel tabloları sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Sergiye Öznur Yakın, Serap Sarı, Ebru Akel gibi cemiyet, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü sima katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi sevgili Pervin Ersoy onur konuğuydu. Böyle değerli ve özel bir sergiye Projehane olarak önayak oldukları için çok gururlu olduğunu ifade eden Bilge Kuru sanatsever misafirleriyle yakından ilgilendi. Serginin temasına uygun olarak Atatürk’ün sevdiği şarkıları çalmayı ihmal etmediler.

Hakan YAĞCI

Etiketler
‘Atatürk’ sanat Projehane Bilge Kuru Pervin Ersoy
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