Bebek'te güzelleştiren açılış

Ünlü kozmetik ve güzellik markası, Projehane öncülüğünde Bilge Kuru ev sahipliğinde cemiyet hayatının ünlü isimlerini Bebek'te ki mağazalarında bir araya getirdi.

Güzellik ve kozmetik alanında son teknolojilerin tümünü bünyesinde barındıranT ürkiye'nin tanınmış kozmetik ve güzellik markası, Projehane öncülüğünde Bilge Kuru ev sahipliğinde cemiyet hayatının ünlü isimlerini Bebek'te ki mağazalarında bir araya getirdi. Bebek'teki ikinci şubesiyle cemiyet hayatının tanınmış bayanları ile buluştu. Öznur Yakın, Serap Sarı, Arzu Kunt gibi hem cemiyet hayatından hem de sanat dünyasından birçok ismin katıldığı davette Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da yer aldı. Markanın Bebek Şubesi Selin Irmak, Türkiye deki tek yerli havyar üretimi yapan, gerçek havyar özlü içeriğe sahip tek marka olmanın gururunu taşıdıklarını belirtti. A dan Z ye danışanlarının güzellik ihtiyaçlarını karşılayacak son teknoloji ürün ve cihazlar ve profesyonel bir ekip ile hizmet verdiklerini ifade eden Irmak ve Kuru, açılışa rağbet gösteren Türkiye'nin ünlü isimleri misafirleriyle yakından ilgilendi. Bünyesinde gerçek havyar içerikli şampuan, bb krem, gece kremi, nemlendirici gibi doğal kozmetik ürünleri barındıran ve bunların yanında son teknolojisi ile soprano lazer, hidrafacial, botoks, dolgu, vücut şekillendirme, bilinçaltı temizleme gibi uygulamaları ve beslenme uzmanı ile çalışmaları da içeriyor.

Hakan YAĞCI