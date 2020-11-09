HT KULÜP
Arama

Pamir bebeğe destek oldular!

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü simaları Art&Fashıon Shoppıng Week kapsamında, Umut Mağazası açarak SMA Tip 1 hastası Pamir Pekin'e destek oldular.

ART&FASHION SHOPPING WEEK, Yeşim Yılmaz ve Tuğba Tosyalı organizasyonu ile geçtiğimiz hafta sonu Vadistanbul’da gerçekleşti. Birbirinden seçkin markaların ve değerli çağdaş sanat eserlerinin bir araya geldiği festivalde, özgün tasarım ürünler, niş mücevher ve aksesuar markalarının yeni koleksiyonları görücüye çıktı. Eğlence, alışveriş ve sanatın aynı çatı altında buluştuğu etkinlikte, Beyza Uyanoğlu, Bahar Şer, Feryal Gülman gibi cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri de yer aldı. Etkinlik kapsamında SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki Pamir Pekin'e destek amacıyla açılan standa, ünlü isimler de yoğun ilgi gösterdi. Markaların ürünlerini sergilediği, ziyaretçilerin keyifli alışveriş yaptığı Art& Fashion Shopping Week etkinliğinin geliri ise Vadistanbul tarafından annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilerin eğitimine destek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandı.

Onur AYDIN

Etiketler
Beyza Uyanoğlu Pamir Pekine destek Feryal Gülman Bahar Şer SMA
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Pamir bebeğe destek oldular! 09 Kasım 2020 Pazartesi Devamını Oku
Davetler Bebek'te stres attılar 06 Kasım 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Moda ve lezzet tutkunları buluştu! 28 Ekim 2020 Çarşamba Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X