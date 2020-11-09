Pamir bebeğe destek oldular!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Art&Fashıon Shoppıng Week kapsamında, Umut Mağazası açarak SMA Tip 1 hastası Pamir Pekin'e destek oldular.

ART&FASHION SHOPPING WEEK, Yeşim Yılmaz ve Tuğba Tosyalı organizasyonu ile geçtiğimiz hafta sonu Vadistanbul’da gerçekleşti. Birbirinden seçkin markaların ve değerli çağdaş sanat eserlerinin bir araya geldiği festivalde, özgün tasarım ürünler, niş mücevher ve aksesuar markalarının yeni koleksiyonları görücüye çıktı. Eğlence, alışveriş ve sanatın aynı çatı altında buluştuğu etkinlikte, Beyza Uyanoğlu, Bahar Şer, Feryal Gülman gibi cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri de yer aldı. Etkinlik kapsamında SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki Pamir Pekin'e destek amacıyla açılan standa, ünlü isimler de yoğun ilgi gösterdi. Markaların ürünlerini sergilediği, ziyaretçilerin keyifli alışveriş yaptığı Art& Fashion Shopping Week etkinliğinin geliri ise Vadistanbul tarafından annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilerin eğitimine destek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandı.

Onur AYDIN