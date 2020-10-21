Barbaros'dan "Episode I" sergisi...

Sanatçı Ayşegül Barbaros’un “Episode I, Bölüm I” isimli kişisel sergisi sanatsever isimlerin katılımıyla gerçeşti.

Ayşegül Barbaros’un “Episode I, Bölüm I” isimli kişisel sergisi ile açıldı. Serginin kürasyonu Derya Sayın tarafından gerçekleştirildi. Ressamın ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyan seçkide, 2018- 2020 arasında ürettiği yağlıboya tablolardan 20 adet bir derleme sunuluyor. Modern figuratif tarzda ürettiği eserlerinde yoğunluklu olarak kadın figürü üzerinde çalışan ressam, ilhamını 17. 18. yy heykel sanatı (Alexandre Schoenewerk, Auguste Clesigner, Antonio Canova, Camille Claudel) temellerinden alıyor ve günümüz dijital ekosistemiden besleniyor. Resimlerindeki kadın figürleri her iki dönemin bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor. Eserlerde modern kadın, hayat içindeki yansıttığı güçlü imajının aksine içinde yaşadığı ruhsal dünyasının ana merkezinde, asıl kimliği ile adeta sessiz bir sinemanın başrolüne taşınıyor. Barbaros’un eserlerinde soyut bir mekanda geçen betimlemeler izleyiciye uzay hissi veriyor. Sanatçının eserlerinde taşıdığı karakterler, melankolik ruh hallerindeler; yalın ama ilham veren, naif ama sezgisel olan güçlü kadın tipolojisine işaret ediyorlar. Ressam güçlü renk kontrastları ve çarpıcı blok renk kullanımları ile kadın olmanın güçlü karakter özelliğine bir gönderme yapıyor.

SANAT TUTKUNLARI BİR ARADA

Barbaros : “ Orhan Pamuk der ki “ Resimi bıraktığım için yazar oldum.” Bendeki senaryo ise tam tersi; kendi yazımı renklerde, tuvalde, resimde buldum… Sergide göreceğiniz eserlerde edebiyat yerine renkler var ama bu eserler de ancak o kelimeler ve hikayeler ile bütünleştiğinde tamamlanmış oluyor... “ Eski bir Rum köşkü olan Artkolik’in sergi mekanı olarak seçilmesi, davetlilerin eski ve yeni arasında bu sentezi deneyimsel olarak yaşamalarına olanak sağlıyor. Eserler Derya Sayın tarafından, eski rum kalıntıları üzerine inşa edilmiş Artkolik yapısının tüm katları boyunca yerleştiriliyor ve sergi ziyareti köşkün ilk katından başlayarak, katlar ve merdivenler boyunca sürerek boğaz manzaralı teras katında son bulunuyor. Eserlerin çağdaş tarzı mekan ile sentez oluştururken, köşkteki yaşam alanı ile de bütünleşerek eser ve mekan arasında deneyimsel bir haz veriyor izleyicilere.“Episode I, Bölüm I” olarak ressamın ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyan sergiye cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Elif Dürüst, Banu Çarmıklı, Nazlı Keçili, Şirin Yalçın gibi sanat tutkunu isimler katılarak ressamın çalışmalarını yakından incelediler.

Onur AYDIN