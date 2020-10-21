Özel tasarımlara tanıtım...

Keten Kumaşlarla yorumladığı tasarımları dünyaca ünlü yıldızlara giydiren Tasarımcı Gül Hürgel Teşvikiye de açtığı ilk Showroom’unda, 2021 İlkbahar/ Yaz Koleksiyon tanıtımı düzenleyerek misafirlerini ağırladı. Covid-19 tedbirleri eşliğinde,2 gün boyunca düzenlenen etkinliğe Cemiyet ve Moda dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Tasarımcı, 2021 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonunda, tasarladığı cıvıl cıvıl ,doğaya dönük, renkli kıyafetleriyle, pandemi döneminin toplumda yarattığı buhranı dağıtmayı hedefliyor. Davetin katılımcıları arasında, Bilgün Dereli, Arzu Atabarut, Edvina Sponza, Serra Türker gibi ünlü isimlerde vardı.
Hakan YAĞCI