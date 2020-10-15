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Sanatseverler sergide buluştu

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Dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol’un 100 orijinal serigrafik eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kasım 2019 tarihinden itibaren Unıq Expo’da sergilenen Pop-Art’ın dahilerinden Andy Warhol’un 100 orijinal serigrafik eserlerinin bir bölümü Four Seasons Hotel Bosphorus’da sergileniyor. Art.Ist Sauna iş birliğiyle Belçika’nın Brugge şehrinden getirilen bu özel koleksiyon Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde Collectable Art & Design sanat danışmanlık ekibi Gizem Pamukçu Tatlıcı - Hülya Şekercioğlu katkılarıyla sergilendikten sonra ülkesine geri dönecek. Dünyaca ünlü Andy Warhol’un eserlerini görmeye cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Monik İpekel, Neşe Gönül, Asuman Tokgöz, Feryal Gülman katılarak eserleri incelediler.

Onur AYDIN

Etiketler
Andy Warhol Monik İpekel Neşe Gönül Asuman Tokgöz Feryal Gülman
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