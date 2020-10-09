Yeni sezona iki sergi...

Pilevneli Gallery, “Süzülme/Drifting” ve “Saptanamayan/Undetectable” isimli iki yeni sergi ile yeni sezona başladı.

Pilevneli Gallery, Belçikalı sanatçı Hans Op de Beeck’in “Süzülme/Drifting” adlı kişisel sergisine ve Tayfun Serttaş’ın “Saptanamayan/Undetectable” başlıklı son sergisine ev sahipliği yaptı. Monoton, gri, figüratif heykelleriyle tanınan Op de Beeck’in Pilevneli Gallery’deki ikinci kişisel sergisinde, daha önce Türkiye’de sergilenmemiş eserleri yer aldı. Sergi, insanın hayatın içinde adeta süzülmesine, daha iyiye, kadere, kontrol edemediklerine teslim olmasına ve dikkatinin dağılmasıyla gün içinde kurduğu hayallere dalmasına odaklanıyor. Aynı zamanda Pilevneli Gallery Tayfun Serttaş’ın “Saptanamayan /Unde- tectable” başlıklı son sergisine de ev sahipliği yapıyor. Davete serginin ev sahipliğini yapan Murat Pilevneli ve Aslı Pamir ile İpek Develi, Ahmet Güneştekin yer aldığı iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Hakan YAĞCI