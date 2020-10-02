Contemporary İstanbul Vakfı’ndan sergi

Contemporary İstanbul Vakfı, İstanbul’un yeni kültür sanat merkezi tarihi Fişekhane içinde kendisine ayrılmış bir sergi ve üretim mekanı olan Cocoon’da; sanat, iş dünyası ve koleksiyonerlerden oluşan seçkin davetli grubu için düzenlenen gecede bir araya geldi.

Tarihi Fişekhane’de gerçekleştirilen geceye; iş dünyası, sanatçı, gazeteci ve koleksiyonerler katıldı. Geceye katılan isimler arasında; Leyla Alaton, İnci Aksoy, Elif Dürüst, Jülide Ateş, Harika Güral, Emin Hitay, Oğuz Satıcı, Gökhan Avcıoğlu, Aslıgül Atasagun, Serdar Gülgun, Banu Yentur, Levent Erden gibi isimler bulundu. Gecede açılış konuşmasını yapan Ahmet Akbalık; bir şehrin kültür ve sanatı, medeniyetin izleri ile bütünleştiğinde, o şehri daha da zenginleştirir diyerek gecenin anlam ve önemine dair konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birçok medeniyet katmanının olduğu bu topraklarda kültür sanatın daha etkin ve daha etkili olması gerekir. Bu nedenle İstanbul’un, nitelikli kültür ve sanat mekânları ile birlikte dünya standartlarındaki etkinlik programlarıyla ön plana çıkması gereken bir şehir olduğuna inanıyorum."

Kültür ve Sanatın Geleceği ile İlgili Bir Vizyon Yolculuğu

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, yaptığı vizyon sunumunda şunları söyledi: “Bu akşam bir araya gelme sebebimiz sadece vakfımızın yeni mekanını tanıtmak, sadece birlikte akşam yemeği yemek ya da sadece bir sergi açmak değil. Bunlardan çok daha fazlası. Evrensel sanat dünyasında Türkiye’nin yenilikçi, geleceği kuşatan ve kavrayan sanatsal üretimini desteklemek, yeni boyutlara taşımak, gençlere ve yaratıcılığa fırsat vermek, eğitmek, teşvik etmek için el ele vereceğimiz, ortak projeler üreteceğimiz bir sürecin başlangıcı. Biz, bu gece içinden geçtiğimiz dar ve zor zamanlarda, geleceğe, sanatçılarımıza ve başaracağımız işlere duyduğumuz büyük güvenin bir kanıtı olarak buradayız. Bu gece burada bulunan herkes, kültür ve sanatın şehrimiz için, ülkemiz için, insanımız için ne kadar önemli olduğunun farkında. Sanat iyileştirir, iyi hissettirir, yeniden üretmeyi sağlar. Vakıf olarak daha büyük sorumluluk almak tutkusu içindeyiz. Toplumla daha yakın ilişkiler kurmalıyız. Hayatın daha fazla içinde olmalıyız. Sayın Ahmet Akbalık’ın bu vizyonumuza olan desteği, bizi gururlandırıyor, heyecanlandırıyor. Kendisine şükranlarımızı sunarız. Şüphesiz, belirsizlik dönemindeyiz. Ama biliyoruz ki, belirsizliğin ardından neyin geleceğini en iyi sanat açıklayabilir. Ve belirsizlik... unutmayalım... belki de en büyük umuttur."

Hakan YAĞCI