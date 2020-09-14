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Sanatseverler sergide buluştu

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen 'Madenin İhtişamı' sergisi açılışına iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Unutulmaya yüz tutan sanatları yeniden gün yüzüne çıkararak Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, bakır ve tombak ustası Kaya Kalaycı’nın eserlerinden oluşan ‘’Madenin İhtişamı Sergisi’’ ile Osmanlı motiflerini madenle buluşturdu. Üsküdar Nevmekan Sahil’de açılışı yapılan olan sergide 70’ten fazla eser bulunuyor. 18 Ekim tarihine kadar açık olan serginin açılışı sanat camiasından spora, köşe yazarından iş dünyasına birçok önemli ismi de bir araya getirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşen sergi açılışına, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, eski bakan Cavit Kavak, iş adamı İnan Kıraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sergiye sahip olduğu eserleriyle katkı veren Çiğdem Simavi, moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Lerzan ve Latif Boyner, Semahat Arsel gibi Türkiye’nin iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Onur AYDIN

Etiketler
Tombak sergisi Madenin İhtişamı Sergisi Cavit Kavak Semahat Arsel Çiğdem Simavi
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