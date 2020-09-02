Modaseverler etkileyici defilede buluştu

Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği bu yıl ilk kez düzenlediği Fashion Days ile gelecek vadeden moda tasarımcılarını sektörün tecrübeli isimleriyle bir araya geldi.

Boğaz hattının incisi Kuruçeşme Oligark’ta düzenlenen Fashion Days, tüm dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle geniş sağlık önlemleri çerçevesinde gerçekleşti. Seçkin davetliler için üst düzey tedbirlerin alındığı organizasyonda sosyal mesafenin korunması prensibine dayanılarak 4000 kişi kapasiteli mekana yalnızca çok özel 300 konuk davet edildi. Barrus London defilesi ile başlayan moda maratonu iki gün boyunca moda severlere görsel bir şov sunacak. İkinci gün karma defilelerin yer alacağı etkinlikte genç yetenekler koleksiyonlarını moda severlerle buluşturacak. Moda dünyasında kariyer yapmak isteyen yeni tasarımcıların en sağlam şekilde temsil edileceği adres olma yolunda ilk adımını atan Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve derneğin kurucusu Dilek Düzgün, Fashion Days ile ilgili olarak şunları kaydetti: ‘‘MTB olarak tasarımcıların tasarım süreçlerinden, sektörün gelişim ve ihtiyaç analizlerine; tasarımcıların iş olanaklarının genişletilebilmesinden, iş şartlarının iyileştirilebilmesine kadar gerekli tüm tespitleri yaparak; üretim, markalaşma ve ürün pazarlama gibi alanlarda destek sağlamak adına çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca, genç yeteneklerimizin yurt içi ve yurt dışı piyasasında yer edinebilmeleri ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edebilmeleri için gerekli desteği sağlamaktayız. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz MTB Fashion Days’in bu anlamda sektöre önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Onur AYDIN