Bodrum'da sanat rüzgarı...

"Bodrum Loft'ta Sanat" etkinliği 14 sanatçının eserleri ve cemiyet hayatının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bodrum'un en yeni turizm tesisi olarak bu yaz tatilcileri ağırlamaya vaşlayan Bodrum Loft'un modern mimarisi ile sanat aynı çatı altında buluştu. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Bodrum Loft'ta Sanat' etkinliğine Berrin Yoleri, Şirin Yalçın, Hande Sezer Pekcan gibi çok sayıda ünlü sima katıldı. Modern köy yaşamının olduğu Bodrum Loft'un odaları ve açık alanlarında Globart küratörlüğünde sergilenen 134 sanat yapıtından oluşan 'Elementler' seçkisi sanatseverlere sunulurken, ortak alanda yer alan mekana özgü yapıtların yanı sıra evlere yerleştirilen 122 yapıt Mehmet Mutaf'ın fotoğrafladığı kareler de sanatseverlerle paylaşıldı.

Hakan YAĞCI