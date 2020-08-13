BİKAP Alışveriş Şenliği Bodrum'da...

Bodrum’da geleneksel hale gelen Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) Alışveriş Şenliği, geçtiğimiz gün gerçekleşti. Erkan Ünal ev sahipliğinde Yalıkavak Moon Beach’te bu yıl 2.’si düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel markalar Bodrumlularla bir araya geldi.

Bilge Kuru tarafından düzenlenen Bikap Alışveriş Şenliği, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek misafirlerini ağırladı. Pandemi döneminde girişimci kadınların da etkilendiğini belirten Bilge Kuru, mevcut durumu göz önünde bulundurarak eskiye göre daha az stantla etkinlik yaptıklarını, alışveriş şenliğiyle gerek ekonomi gerekse kadın girişimcilere destek olmayı hedeflediklerini vurguladı. Birbirinden güzel markaların katılım sağladığı şenlikte Selen Görgüzel, Melda Aksu gibi ünlü isimler stantlarıyla yoğun ilgiyle karşılandı. Markaların yaz koleksiyonlarını sergilediği etkinlikte Bodrumlular alışverişin keyfini çıkardı. BİKAP Alışveriş Şenliği’ne katılan ünlü isimler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Nuri-Tuba Develi, Serap Sarı gibi birçok isim vardı.

Hakan YAĞCI