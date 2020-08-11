Bodrum'da mini davet...

Deniz GYO ve Kaya Hotels & Resorts Grubu, pandemi sebebiyle vermeyi planladıkları davetlerini mini bir kokteylle kutladı

Deniz GYO ve Kaya Hotels & Resorts Grubu işbirliğiyle kapılarını açan Kaya Palazzo Resort & Residence Le Chic Bodrum, Bodrum'da ilk kez hayata geçirilen otel ve rezidans tatil konsepti ile tatilcilere ayrıcalıklı bir hizmet deneyimi sunmaya başladı. Dünyada ve ülkemizde etkisini henüz yitirmeyen pandemi sebebiyle geniş katılımlı açılış partisini iptal eden Deniz GYO ve Kaya Holding yöneticileri, mini bir kokteyl ile Kaya Palazzo Resort & Residence Le Chic Bodrum'da hayatın başlamasını kutladılar. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, Deniz GYO Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Kaya, Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doruk Kaya ve iş, cemiyet hayatından sınırlı sayıda ismin buluştuğu gecede renkli anlar yaşandı.