İş dünyası Bodrum'da bir arada...

Ukrayna’nın önde gelen işadamlarından Oleksandr Yaroslavsky’nin kızının doğum günü kutlaması Caresse Bodrum’da, Buddha-Bar Beach’de yapıldı.

Ukrayna'nın ve dünyanın en zengin ve etkili işadamlarından biri olan Oleksandr Yaroslavsky, 6. yaşına giren kızı Victoria’nın doğum gününü Caresse Bodrum sahilinde yer alan Buddha-Bar Beach’de özel bir etkinlik ile kutladı. Ukrayna’dan özel olarak gelen dostlarının yanı sıra Türkiye’nin saygın iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından da bir çok isim doğum günü kutlamasına katıldı. NIS Yatçılık ve Buddha-Bar Beach Bodrum’un birlikte organize ettiği geceye UEFA Organizasyon CEO'su Martin Kallen ve eşi de katıldı. Davete katılanlar arasında İhsan Küçükünsal, Levent Kızıl, Ayşe-Sinan Engin, Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Abdullah-Selin Burnaz, Melisa-Mehmet Mutlu, Umut-Fulya Özkanca, Zeynep Mutlu gibi isimler vardı.

Hakan YAĞCI