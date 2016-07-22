HT KULÜP
Arama

Ayakkabılarını imzalattılar

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Brian Atwood yeni koleksiyonunu Harvey Nichols'ta düzenlenen özel davetle tanıttı.

Demet Sabancı Çetindoğan'ın ev sahipliğinde Brian Atwood'un katılımıyla gerçekleşen davete cemiyet hayatının modasever hanımları büyük ilgi gösterdi. Ünlü tasarımcının 2014-2015 sonbahar-kış ayakkabı koleksiyonunda geometrik desenler ve  hatların hareketli parçalarla bir araya getirdiği  koyu ve doygun renklerin canlılığı dikkat çekti. Davette kendi tasarımlarını tercih eden bayanların ayakkabılarını imzalayan Brian Atwood Demet Sabancı Çetindoğan'ın ayakkabısının altına imza atarken objektiflere poz verdi. Tüm dünyada yarattığı cezbedici kreasyonlarla tanınan ünlü ayakkabı tasarımcısının 2014-2015 sonbahar-kış koleksiyonu Harvey Nichols'da ayakkabı tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Onur AYDIN

Etiketler
Demet Sabancı Çetindoğan Harvey Nichols ayakkabı tutkunları brian atwood
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Bebek'te güzelleştiren açılış 17 Kasım 2020 Salı Devamını Oku
Davetler Hanif'ten yeni koleksiyon 13 Kasım 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Pamir bebeğe destek oldular! 09 Kasım 2020 Pazartesi Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X