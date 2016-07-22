Ayakkabılarını imzalattılar

Dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Brian Atwood yeni koleksiyonunu Harvey Nichols'ta düzenlenen özel davetle tanıttı.

Demet Sabancı Çetindoğan'ın ev sahipliğinde Brian Atwood'un katılımıyla gerçekleşen davete cemiyet hayatının modasever hanımları büyük ilgi gösterdi. Ünlü tasarımcının 2014-2015 sonbahar-kış ayakkabı koleksiyonunda geometrik desenler ve hatların hareketli parçalarla bir araya getirdiği koyu ve doygun renklerin canlılığı dikkat çekti. Davette kendi tasarımlarını tercih eden bayanların ayakkabılarını imzalayan Brian Atwood Demet Sabancı Çetindoğan'ın ayakkabısının altına imza atarken objektiflere poz verdi. Tüm dünyada yarattığı cezbedici kreasyonlarla tanınan ünlü ayakkabı tasarımcısının 2014-2015 sonbahar-kış koleksiyonu Harvey Nichols'da ayakkabı tutkunlarının beğenisine sunulacak.



Onur AYDIN