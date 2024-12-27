Söyleşi

Yeni seneye dilekler...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları 2025 yılı için oldukça umutlu. Yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp aracılığıyla sizlere anlatan ünlü isimlerin yeni yıldan istekleri...

Giriş: 27 Aralık 2024 Cuma
Yeni seneye dilekler...

Niv Garih:

Yeni yılda herkesin hayalleri ve dilekleri gerçek olur. Herkese bu dünyada barış ve umut diliyorum.

Oya Eczacıbaşı:

Huzur, sağlık ve sanat dolu bir yıl dilerim.

Pia Hakko Yeşil:

Çok huzurlu olsun.

Ralf Tezman:

2025’te herkesin sağlık ve barış içinde yaşayacağı bir sene diliyorum. İnşallah en kısa zamanda tüm dilekler yerine gelir.

Sanem Tezman:

Huzurlu, barış dolu, sağlıklı, mutlu, bolluk ve bereket içinde bir sene olsun.

Romina Garih:

Sağlıklı bir yıl olsun. Sağlığın dışında hiçbir şey dilemiyorum.

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