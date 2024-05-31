Mekanlar

Yenilenen menü eşsiz lezzet...

Huzurlu bir kaçış arayanlar için mükemmel bir seçenek...

Giriş: 31 Mayıs 2024 Cuma
Yenilenen menü eşsiz lezzet...

İtalyan mutfağının önde gelen isimlerinden biri olan, Berton Gıda çatısı altında faaliyet gösteren Serafina, yaz sezonuna hızlı bir giriş yapıyor. Serafina, yenilenen menüsü, geleneksel İtalyan yeme-içme tarzı ile lezzet dolu deneyimlerini İstanbul ve Bodrum'da iki yeni şubesinde misafirlerine sunacak.



Serafina, İstanbul Akmerkez ve Kanyon'dan sonra, Haziran ayında Kemer Country Golf Club içinde yeni bir şubesini açmaya hazırlanıyor. Ayrıca, gözde tatil mekanı Bodrum Yalıkavak'ta da yeni bir şube açarak yaz sezonuna hızlı bir giriş yapacak.



Yeni açılacak Yalıkavak ve Kemer Country şubeleriyle birlikte, tüm şubelerinde hem şık bir atmosferle zenginleştirilmiş İtalyan lezzetlerini hem de Serafina'ya özgü imza lezzetlerini misafirleriyle buluşturacak.



Kemer Country şubesi, yeşillikler içinde huzurlu bir kaçış arayanlar için mükemmel bir seçenek olacak. Bununla beraber Yalıkavak şubesi gündüzleri beach eğlencesine uyan müzikler ile, akşamları ise yemek müziği eşliğinde misafirlerini ağırlayacak.



Serafina

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