Mekanlar

Yöresel lezzetlere modern dokunuş...

Yöresel lezzetlere modern dokunuş...

Giriş: 11 Mayıs 2024 Cumartesi
Yöresel lezzetlere modern dokunuş...

Uzun zamandır beklediğim seyahati nihayet gerçekleştirdim. Şanlıurfa'nın kültürel zenginliklerini keşfetmek için, Hilton grubunun son yatırımlarından birini görmek üzere davetlisi olarak Urfa’ya uzun bir aradan sonra gelebildim.

DoubleTree by Hilton Şanlıurfa'ya varışımızda, şehrin modern yapılaşmalarının yanı sıra otelin etkileyici mimarisi ve samimi atmosferi bizi karşıladı. Bu otel, şehrin turistine segment atlatıyor. Modern binanın büyüklüğü ve lüks detayları, şehirdeki lüks turizme yeni bir boyut kazandırdığını gösteriyor. Lobide vakit geçirdikçe dikkat çeken en ince detaylar ve güler yüzlü hizmet kalitesi, konukları bir yandan evlerinde gibi hissettiriyor diğer yandan da unutulmaz bir hizmet deneyimi sunarken memnuniyet katlanarak artıyor.



Özellikle otel restoranı, başlı başına konu edilesi, yeme içme sektörü için şehirde kültür turlarına imza atacak bir başarı hikayesi. Yöresel lezzetlerle markanın özgün tatlarını bir araya getiriliyor olması dev çatı markayı bu şubesinde benzersizleştiriyor. Şeflerin ustalığıyla hazırlanan yöresel yemekler, konukları adeta mest ediyor ve otelin kültürel bağlarını vurguluyor.



Kültürel bağ demişken, otelin iç dekorasyonundaki yerel sanat eserleri de damak zevkine görsel şölen sunuyor. Şanlıurfa'nın zengin kültürel mirasına saygı gösteriyor ve konuklara benzersiz bir deneyim sunuyor.


Şefin köftesi, fıstıklı kebap, boraninin yanı sıra kahvaltı ve brunch’larında ne yiyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Her şey birbirinden lezzetli. Yalnız Şanlıurfa’nın yerel peyniriyle yapılan peynirli helvayı kelimelerle ifade etmek zor, görsellemeleri ve damağımızdan yüzümüze yansıyan ifadesiyle betimlemek belki ancak mutlaka denemelisin hissini geçirir. Şanlıurfa’nın üç dinin kuruluşundaki yerini bir kez daha hatırlatan Yahudi köftesi mesela harika bir başka deneyimimdi.

Hilton

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel İkiz bebek sevinci...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pelin Akın Özalp, geçtiğimiz günlerde ikiz oğullarını kucağına aldı
Davetler Çağdaş mücevherler Bebek'te...

Dilhan Hanif tarafından Londra'da kurulan mücevher markasının ilk daveti, Bebek'te gerçekleşti
Mekanlar Yöresel lezzetlere modern dokunuş...

Yöresel lezzetlere modern dokunuş...
Magazin Hattı 'Anne Olmak' kitabının lansman daveti...

Çocuk Gelişim Uzmanı Funda Erdoğan, “Anne Olmak” isimli ilk kitabının lansmanında davetlilerini ağırladı.

Magazin Hattı Mimarları buluşturan çok özel davet

Chelsea Contract Yönetim Kurulu Başkanı Evren Teker, geçtiğimiz akşam çok özel bir davete ev sahipliği yaptı
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...

Davetler TEV'den 57. yıl konseri

Ülkemizin aydınlık geleceği için faaliyetlerini sürdüren TEV, 57. kuruluş yıldönümünde özel bir konsere ev sahipliği yaptı
Davetler Boğaz'da sanat...

Bosphorus Art Society (B.A.S.) tarafından düzenlenen, küratörlüğünü Haldun Demirhisar’ın yaptığı Boğaz temalı Art Show, Ulus’ta gerçekleşti
Davetler Özel koleksiyonun, özel konukları...

Tasarımcı Begüm Kıroğlu, ilk kez Miami’de tanıtılan yepyeni “Mushroom” koleksiyonunun yeni üyelerini Nişantaşı showroom mağazasında özel bir davet ile tanıttı.

Güncel Sanat baharı...

HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu, son dönemde gündemden düşmeyen sanat davetleriyle birlikte tatilcilerin yaz telaşını kaleme aldı
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta..

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Davetler ‘Kadının Çekim Gücü’

Anneler Günü ve Dünya Aile Olma Haftası sebebiyle Liv Hospital ile Parıltı Görme Engelliler Derneği ‘Kadının Çekim Gücü’ sosyal sorumluluk projesine imza attı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.