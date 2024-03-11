Mekanlar

Denizden ilham alan lezzet...

Yeniköy'ün özgün lezzet noktalarından birisi...

Giriş: 11 Mart 2024 Pazartesi
Denizden ilham alan lezzet...

İstanbul’un zarif ve karakteristik semti Yeniköy'ün özgün lezzet noktalarından biri olan AZUR Restaurant, yenilenen konseptine ek olarak, manzarası ve servisi ile ‘AZUR Private Room’ da özel davetleriniz için muhteşem bir atmosfer sunuyor. Bende sizler için bu şık mekanı ziyaret ettim.



2023 Michelin Rehberi'nde yer alarak şehrin en şık ve lezzetli deniz ürünleri destinasyonlarından biri olan AZUR, geniş menüsünde Meksika, Peru, Akdeniz ve Türk deniz mahsülleri gibi çeşitli mutfaklardan bir seçenek skalası sağlıyor.



Deniz kenarında iki katlı bir yapıya sahip olan AZUR, iç mekânın zarafeti ile dış bahçenin huzurunu bir araya getirerek misafirlerine eşsiz bir atmosfer sunuyor. Yenilenen dekorasyonuyla AZUR, şehre yeni bir davet alanı kazandırıyor. AZUR, Private Room, sıcak atmosferi ve zarafeti ile Boğaz’ın büyüleyici manzarasıyla ile mükemmel bir uyum içinde...



Özel davetler ve toplantılar için düşünülen her detay misafirlerinin konforu ve keyfi için özenle tasarlanmış. AZUR Private Room, alakart veya bistro düzeniyle özel davetlere ev sahipliği yapmaya hazır olup, her detayıyla misafirleri için unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. AZUR Private Room'un, yenilen ön bahçesi sayesinde konuklar, Boğaza konumlanan özel bahçesi ile anın tadını çıkarabilecekken, iç mekânda yer alan alan bar, sadece davetlilerine özel hizmet veriyor.



Denizin huzurunu ve şıklığını aynı anda yaşamak isteyenler için AZUR Restaurant ve özellikle AZUR Private Room, unutulmaz bir lezzet deneyimi ve keyifli bir atmosfer vadediyor. Sizlerde mekana gelip eşsiz tatlarını tadarak terasın keyfini çıkartabilirsiniz..

AZUR Michelin Rehberi

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