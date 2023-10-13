Caddenin yeni lezzet gözdesi

Bu hafta sizler için caddenin yeni gözdesi haline gele Ferida Restaurant’ı ziyaret ettim. Ferida Restaurant’ın gastronomi alanındaki iddiası ve beraberinde gelen başarısı çok değerli bir hikayeye dayanıyormuş. Restaurant’ın kurucu ortaklarının büyük annelerinin kendi reçetesi olan ve geleneksel Boşnak mutfağının izlerini taşıyan tadım menüsü ve ‘Feride’ ismi; markanın ortaya çıkış hikayesinin temelini oluşturuyor. Bu hikayeyi hem profesyonel hem de doğru bir menüyle lezzet severlere sunmak isteyen Ferida İstanbul ekibi, mutfak danışmanlığını ünlü şef Murat Bozok’a teslim etmiş.

Hem geleneksel hem de modern bir menüyle lezzet severlerin beğenisini kazanan Ferida Restaurant; Bağdat Caddesi’ndeki yeni yerinin konseptini, büyüleyici dekorasyonu ve girişte müdavimleri karşılayan ilgi çekici bar bölümüyle ‘Ferida Brasserie & Bar’ klasmanına taşımış.

Restaurant, geleneksel olduğu kadar modern dünya mutfağının lezzetlerine de menüsünde yer vermeye özen gösteriyor. Oldukça geniş bir yelpazeyle şehrin müdavimlerinin ilgisini çeken menüde öne çıkan imza yemekler; Buffalo Karnabahar, Bademli Köz Patlıcan Çorbası, Ajvar Dip gibi tattığım şahane başlangıçlardan oluşurken, ana yemeklerde dikkati menüye yeni eklenen Ördek Confit, Belluga Tavuk ve Limonlu Levrek gibi lezzetler çekiyor.

Ferida Brasserie’nin barı oldukça görkemli bir görselliğe sahip… Her bir detayı, misafirlerini farklı bir atmosterdeymiş gibi hissettirmek üzerine tasarlanmış olan bu alan; Avrupa konseptine benzer ‘aperitif &kokteyl’ buluşmaları için de uygun genişlik ve ferah atmosferiyle kısa buluşmalara keyifle ev sahipliği yapıyor.

Şehrin hızlı temposuna kısa bir mola vermek isteyen herkese yer olan Ferida Bar’ın imza kokteylleri ise müdavimlere tatil planı yaptıracak tatta… ‘Montenegro’, ‘ Salute’ ve Na-zdravya’ hafif tatlı&ekşi tatlara atıfta bulunurken, ‘Herzamankinden’ ve ‘Ferida Sour’ gizli reçeteleriyle müdavimleri tahmin yürütme fırsatı sunuyor. Sizinde mekana bir uğrayıp bu lezzetleri tatmanızı öneririm.