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Osmanlı ve Türk lezzetleri buluştu

Son yıllarda hayat bulan ‘modern meyhane’ kültüründen izler taşıyan The Souq İstanbul geleneksel Osmanlı ve Türk lezzetleriyle çağdaş mutfağın harmanını misafirlerine sunuyor.

Giriş: 23 Ağustos 2023 Çarşamba
Osmanlı ve Türk lezzetleri buluştu

İstanbul Beyoğlu’nun kalbinde yer alan, Taksim, Tarihi Yarımada ve Haliç gibi merkezi yerlere yakın konumuyla The Souq İstanbul'u sizler için ziyaret ettim. Gördüm ki Sheraton Istanbul City Center’da bulunan The Souq İstanbul, geleneksel eğlence anlayışına yepyeni bir soluk getirmeye devam ediyor.



Son yıllarda hayat bulan ‘modern meyhane’ kültüründen izler taşıyan The Souq İstanbul geleneksel Osmanlı ve Türk lezzetleriyle çağdaş mutfağın harmanı misafirlerine sunuyor.



Dolu dolu bir menü eşliğinde, leziz yemeklerin servis edildiği, yanında da yemek deneyimini başka bir boyuta taşıyan eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşatan The Souq Istanbul, mekan içerisinde yer alan özel bölmeli odalar ve açık masa alternatifleri ile müşterilerine diledikleri alanda eğlenme fırsatı sunuyor.



Şef Necati Tunuslu, mezelerin vazgeçilmez beşlisi olan Humus, patlıcan salatası, Muhammara, acılı ezme ve havuç tarator özel bakır meze tabaklarında servis ediyor. The Souq Istanbul menüsünün Ana imza yemeklerden taş fırında pişmiş Perdeli Kuzu Güveç damaklarda iz bırakacak lezzetlerden. Ağzı tatlandıran Choux au craquelin-vanilya kremalı çıtır profiterol tatlıların yıldızlarından sadece biri.



The Souq İstanbul içerisinde yer alan özel bölmeli odalar ve açık masa alternatifleri ile müşterilerine diledikleri alanda eğlenme fırsatı sunarken her akşam 12.00 – 23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.



The Souq İstanbul lezzet meyhane Osmanlı

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