'İyi yemek', 'bol eğlence'...

Tam 21 yıllık eğlence anlayışı Joker... Türkiye’de hiç olmayan oyunların oynandığı bir kafe olarak Beyoğlu’nda 35 metrekare bir dükkanda açıldı ve amacı insanları mutlu etmekti. Hala da bu amaçla hareket ediyor.

Yavaş yavaş büyüdükçe Caddebostan’a ikinci şubesi açıldı... İlk başta basit sandviçlerle başlayan yemek mönüsü, Caddebostan şubesi açılınca büyüdü ve Dünya mutfağı formatında hizmet vermeye başladı... Nişantaşı ve Beşiktaş şubeleriyle iyi yemek ve iyi kokteylin hakkını veren mekan, gastro-bar olarak hizmet veriyor.

Nişantaşı şubesi özellikle favorim... Mekanın mönüsü ise oldukça geniş... Başlangıçlar, hamburger, pizza, salata ve daha birçok alternatifin yer aldığı Joker'de içecek mönüsü de hayli geniş bir konseptte müşterilerine hizmet veriyor.

Farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor Joker... Her salı akşamı şahane mezeler eşliğinde kadehler tokuşturularak yepyeni bir sohbetle misafirlerini ağırlıyor bu harika mekan...

Uzun masaların, geniş alanların, ödüllü kokteylleriyle iddialı barın, iyi yemeğe önem veren mutfak ekibinin ve esprileriyle gülümseten servis ekibinin bir arada olduğu Joker’de her şey tam da istediğiniz gibi...

Bir de şarap ve yemek eşleşmesi gecesini de bence not edin... Nişantaşı şubesindeki şarap ve yemek eşlemeleri etkinliğine eminim hayran kalacaksınız...

Kurulduğu andan bu yana keyif ve mutluluk verme amacıyla hareket eden Joker’den daha farklı sürprizler geleceğine eminim...