Mekanlar

Boğaz kenarında lezzet...

Gastronomi ve eğlence hayatına özel mekânlar kazandıran Vandal’ın kurucusu Ömür Olcay, Galataport'ta açtığı üçüncü şubesiyle kısa sürede şehrin en gözde mekânları arasındaki yerini aldı.

Giriş: 09 Kasım 2022 Çarşamba
Boğaz kenarında lezzet...

Amerika menşeili gastronomi markası Vandal, iştah kabartan lezzetleri, şık ambiyansı, zengin bar çeşitliliği, kaliteli müzikleri ve muhteşem manzarası ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bende bu iddialı menüyü sizler için tatdım.



Dünya mutfağını sokak lezzetleri ile harmanlayan Vandal, şef dokunuşlarıyla taçlandırdığı zengin menüsü ile her damak tadına hitap ediyor. Gastronomi ile sanatın yanı sıra sokak ile lüksü buluşturan Vandal, kahvaltı, başlangıçlar, salatalar, isli burgerler, ana yemekler, deniz ürünleri, makarna ve risottolar, pizzalar, tapaslar ve tatlılar olmak üzere geniş bir menü yelpazesine sahip.



Mushroom beef steak, Porçin mantarlı bonfile, Dağ kebabı, Salsa Vandal’s, Dana Carpaccio & Burrata, Bademli levrek, Kapari soslu ızgara somon mekânın menüsünde yer alan lezzetlerden benim için öne çıkanlar. Deneyimli barmenlerin elinden çıkan uluslararası kokteyller de bizim için keyifli sohbetlerin vazgeçilmez unsuru oluyor.



Farklı kültürlerin geçmişten geleceğe uzanan lezzetlerini müziğin büyüleyici notalarıyla harmanlayan Signature’de ise ayrıca suşi bar da bulunuyor. Hasırların ve bambuların hâkim olduğu 400 kişi kapasiteli teras katında canlı müzik ve DJ performansları gibi etkinliklerle eğlence hayatını renklendiriyor.

Ömür Olcay Galataport

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