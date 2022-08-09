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İspanyol lezzetleri Bodrum'da...

İspanyol Menüsü

09 Ağustos 2022 Salı
İspanyol lezzetleri Bodrum'da...

Bodrum'un müdavimlerini lezzet yolculuğu yaptıran yeni mekanımız Ruins Bodrum İspanyol Eğlencesi, sanat etkinlikleri, konuklarını tarih yolculuğunda hissettiren otantik atmosferi ile buluştu. Ruins Bodrum, Akdeniz ve İspanyol tapas lezzetleriyle adından söz ettiriyor.



İspanya'nın eski ve yeni gelenekleri birleştirerek oluşturduğu karma lezzetlerinden ilham alan Ruins Bodrum, meze ve kanepe olarak adlandırılan, günün her saatinde atıştırmalık olarak tüketilebilen ve sınırsız çeşitte, sıcak veya soğuk olarak servis edilen tapas menüsü ile dikkat çekiyor.



Şef Kubilay Yıldırım imzalı soğuk badem kreması eşliğinde Asparagus, limon ve zeytinyağı asidiyle pişirilen çiğ balık Ceviche, baharatlı patates anlamına gelen Patatas Bravas, domates soslu ispanyol köfte topları gibi soğuk ve sıcak tapaslar başta olmak üzere, Ruins Bodrum'un kendine özgü kuru incirli dana bacon marmelattan yapılan ve üzerine toz antep fıstığı serpilerek servis edilen Humus Profiterol, adeta damaklarda insana lezzet şöleni yaşatıyor.



Sizler için tadına baktığım menü benden geçer bir not aldı. İspanyol mutfağını Bodrum'a getiren Ruins Bodrum eğlencenin ve lezzetin tek adresi olmaya aday bir mekan.

İspanyol lezzetleri Bodrumda...

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