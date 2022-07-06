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Antep mutfağı İstanbul'da...

Antep mutfağı

06 Temmuz 2022 Çarşamba
Antep mutfağı İstanbul'da...

İstanbul'da lezzetli bir kebap yemek oldukça zor. İstanbul birçok tercih içinde barındırıyor. Ardı ardında açılan restoranlarda alternatif oldıukça fazla. Benim tercihim 1946’dan bu yana örnek bir gastronomi abidesi olan Köşkeroğlu oldu. Antep mutfağının temelini oluşturan lezzetleriyle ön plana çıkan bir mekan burası.



7 yıldır markanın restoranlarının başında olan başarılı şef Eyüp Köşkeroğlu’nun menüsü babadan oğula aktarımlı lezzetleri mutfakta kendince ifade ederek yorumladığı reçete ve vizyondan oluşuyor. Mutfak disipliniyle farklılaşan bu restoranda özenle seçilen etler, taptaze sebzeler ve birinci sınıf baharatlarla harmanlanarak sunumu ve servisiyle hem göze hem damağa adeta hitap ediyor.





Antep mutfağının en önemli temsilcilerinden biri olan Köşkeroğlu'nun imza lezzetlerinin tadına baktım. Kebaplar, lahmacun ve pide çeşitleri oldukça lezzetli...

Zengin içerikli menüsü ile de göz dolduran mekanda çorba çeşitleri, Antep patlıcan dolma, çiğ köfte, içli köfte gibi sevilen başlangıçların yanı sıra Beyti sarma kebap, cheddarlı şaşlık kebap, şaşlık, sac tava ve şefin kebabı mutlaka denenmeli.





Köşkeroğlu şık ve özenle tasarlanan dekorasyonu, 3 farklı salonu, VIP bölümü ve huzur veren atmosferiyle misafirlerine bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bahçelievler’de harika bir konuma sahip olan mekanda hem günlük spor bir tarzınızla gittiğinizde rahatça yemek yiyebilir hem de daha şık yemeklerinizde ve iş toplantılarınızda tercih edebilirsiniz.

Antep mutfağı

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