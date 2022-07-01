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Bodrum'da lezzetli yolculuk...

Ege'de lezzet şöleni...

01 Temmuz 2022 Cuma
Bodrum'da lezzetli yolculuk...

1995 yılından bu yana Living Room Miami'nin yaratıcısı Eric Milon ile Miami Restaurant ve Bar Lounge marka yaratıcısı Sami Kohen'in bu heyecan verici ortaklığı, The Living Room'un Türkiye kıyılarına ilk çıkışını Mandarin Oriental Hotel'de yapmasıyla başladı.



Living Room, Eric Milon'un 1995'te Miami'de açtığı ilk kulüp/salondu. O yıllarda Miami'ye gece hayatını getiren ve dünya starları Al Pacino, Sylvester Stallone, Madonna, Rihanna gibi yıldız isimleri, kendi evlerinin oturma odasında gibi hissettiren özel konseptiyle ağırlayan Living Room, 25 yıldan sonra Türkiye kıyılarında ilk yerini Bodrum Mandarin Oriental Hotel'de 16 Haziran 2022'de açtı. Bende bu yeni mekanı sizler için ziyaret ettim.



Bodrum yarımadasının en özel yeri Mandarin Oriental Hotel'de, gündüzden geceye şık bir mekan ve sıradışı konseptiyle çok özel bir sahil lounge ve barı ile Türkiye'ye gelen The Living Room, 25 yıllık efsane Miami vip lüksünü Bodrum'a taşımış. The Living Room Bodrum'un tasarımı, bohem plaj şıklığını ve ahşap, su, taş gibi doğal unsurları, 1990'ların orjinal lounge destinasyonunu, Miami'nin ek ihtişamıyla birleştirerek Mandarin Oriental Hotel'de tüm yaz boyunca dünya starlarını Bodrum'da misafir etmeye hazırlanıyor.



Birbirinden lezzetli ürünleriyle zengin bir menüye sahip olan The Living Room, hafızalarda uzun bir süre kalacak özel bir yer.

Egede lezzet şöleni...

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Ege'de lezzet şöleni...
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