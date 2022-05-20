Karaköy'de unutulmaz tatlar...

Sizler için yeni nesil meyhane konseptiyle hizmet veren Bonn Karaköy'ü ziyaret ettim. Muhteşem İstanbul manzarası, eğlencesi ve damaklarda unutulmaz tatlar bırakan enfes lezzetleriyle adından söz ettiren mekanın Karaköy'de misafirlerinden birisiyim.

Ulaş Bakır’ın işletmeciliğini yaptığı mekan, lezzetleriyle oldukça tanınır halae gelmiş.Başlangıçta Şef Ahmet Tavşan imzalı wasabi mus, paçanga topları ve kıtır mantıyı misafirlerine sunarken, himalaya tuzu ve esmer şekerde bir gün dinlendirilerek, hardal, kişniş, kimyon ve tane karabiberli dana kaburga benden ve lezzet avcılarından tam not alıyor.

Haftanın 6 günü misafirlerini ağırlayan mekanda, aynı zamanda eğlenceyede doyuluyor. Yemekleriyle birlikte DJ eğlencesiyle de beğeni topluyan Bonn Karaköy'üziyaret etmenizi ve lezzetli menülerinden yemek şeçip kendinizi şımartmanızı öneriyorum.