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Arnavutköy'de lezzet yolculuğu...

Muhteşem İstanbul’un eşsiz Boğaz manzarasında bir lezzet yolculuğu...

12 Nisan 2022 Salı
Arnavutköy'de lezzet yolculuğu...

Muhteşem İstanbul’un eşsiz Boğaz manzarasına hâkim, denize nazır bir konumda bulunan Sur Balık Arnavutköy'ü sizler için gezdim. Deniz ürünleri tutkunları için zengin bir menü sunan mekan İstanbul’un en güzel semtlerinden birinde bulunuyor. Restoran hem şehrin sakinlerine hem de İstanbul’u doyasıya yaşamak isteyen turistlere keyif, lezzet ve unutulmaz anlarla dolu muhteşem bir seçenek. Büyüleyici boğaz manzarası misafirlerin ruhuna hitap ederken Executive şefler tarafından hazırlanan eşsiz lezzetlerle dolu menüsü her tür damak zevkine zengin alternatifler sunuyor.





Yemek tadımlarından önce mekanın hikayesini sizler için diledim. İlk şubesini 2004 yılında açan Türkiye’nin zincir balık restoranı Sur Balık, “Kaliteli hizmet, koşulsuz müşteri memnuniyeti” mottosuyla misafirlerine en taze balığı, en doğru mevsimde sunmayı amaçlamış. Türkiye’de birçok farklı noktada hizmet veren mekan İstanbul’da Arnavutköy, Cihangir, Haliç ve Sarayburnu şubeleri, Ankara’da Çankaya şubesi ve Nevşehir’de Avanos şubesi bulunan balık restoranı zinciri, mayıs ayında Kuşadası’nda açılacak yeni şubesi ile Egeli balık severlerle buluşacakmış.



Sur Balık Arnavutköy’ün işletmecisi Zeki Bey restoranı şu sözlerle tanımlıyor, “Amacımız unutulmaz tatları unutulmaz anlar ile birleştirerek misafirlerimizin iyi vakit geçirmesidir.” ve ekliyor “İnsanları birbirine yakınlaştıran ortamımız, muhteşem boğaz manzaramız, eşsiz tatlarla dolu menümüz ile tanışan herkes restoranımıza tekrar tekrar gelmek isteyecek.”



Günlük taze malzemeleri hem sıcak hem soğuk çeşit çeşit mezeleri, zengin deniz ürünleri, güler yüzlü çalışanları ve eşsiz boğaz manzarasıyla Sur Balık Arnavutköy sizi unutulmaz tatlarla dolu unutulmaz anlara davet ediyor.

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