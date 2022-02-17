Koşuyolu’nda sushi şöleni…

2019 yılının aralık ayında Koşuyolu’nda müstakil bir villada hizmet vermeye başlayan Kaen Sushi’nin eşsiz lezzetleriyle tanışmaya gittim.

Öncelikle mekan oldukça geniş ve ferah… Her sezon yenilenen menüsü, üzerinde özenle çalışılan yeni sushi’leriyle Uzakdoğu lezzetleri çok da uzakta değil… Özel günleriniz ve toplantılarınız için VIP odaları mevcut olan Kaen Sushi’nin arka bahçesi ambiyansından dolayı çok tercih ediliyor. Özellikle doğum günü ve özel kutlamalar için tercih edilen mekanda, birbirinden iddialı sushi’leri denemenizi tavsiye ediyorum.

Menüde en çok “Jakku roll” ve “Rock shrimp tempura”yı beğendim ama diğer lezzetlerin de hakkını yememek lazım. Mekanın en önemli özelliği ise haftanın altı günü DJ eşliğinde sınırsız eğlencenin olması. İstanbul’da en iyi sushi nerede yenir? Sorusuna verilebilecek tek cevap var. O da Kaen Sushi… Sushiseverlerin vakit kaybetmeden keşfetmesi gereken mekanın mimarisi de oldukça ilgi çekici…

Altın çağını yaşayan Asya mutfağı, dünya çapında giderek artan yoğun bir ilgi görüyor… Son birkaç yılda ardı ardına açılan iddialı yeni restoranlar da var… Ve Kean Sushi de nigiri, sashimi, urakami, inari, maki gibi lezzetleri deneyimlemek mümkün… Eğer siz de sushi deneyimizini şölene dönüştürmek isterseniz yolunuzu Koşuyolu’na mutlaka düşürün.