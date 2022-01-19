Meksika mutfağının en iyileri...

Amerika ve Meksika mutfağının öncüsü "Casual Dining' konseptinin markası TGİ Friday's, ilk şubesini açtığı Bağdat Caddesi'nden sonra Ataşehir'e de ikinci şubesini açtı.

Bende bugüne kadar 59 ülkede 780 şubesi bulunan dünyaca ünlü restoran zincirini ziyaret ettim. Meksika lezzetlerini İstanbul'a taşımış olan bu marka, 7 yılda başta 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Markanın Türkiye temsilcisi ve ünlü ralli pilotu Ogün Okat'ın lezzet önderliğinde Ataşehir'de müşterilerine hizmet veren restoranın menüsü de oldukça geniş.

Özellikle et, tavuk ve Meksika lezzetleri ile ünlü restoranda dana kaburga başta olmak üzere, burgerleri, fajitasi ve kokteylleri denemeden olmaz.

Ayrıca mekanda farklı bir konsept benimsenmiş. Mekanın tüm dekorasyon işleriyle birebir ilgilenen Ogün Okat, spor ve adrenalin tutkunlarını da düşünerek kendi yarıştığı ralli arabasını ve özel araçları da mekanda sergiliyor.

Ataşehir'deki restoranda kutlamalar yapmak da mümkün... Haftanın belirli günlerinde özel sahneler düzenleyen mekan, doğum günü kutlamalarında özel bestelenen şarkılar eşliğinde yapılan eğlenceli servisi, dj performansı ve güler yüzlü personelleriyle dünyaca ünlü mekan kalite ve lezzeti bir arada sunuyor.