Uludağ'ın en lezzetlisi...

Ruby İstanbul'dan sonra Bodrum Ruby Mare, şimdi de Uludağ Ruby 2543' ü hizmete açtı. Bende bu zirveye yerleşen mekanı ziyaret ettim. Bar, Lounge ve Restaurant olarak hizmet vermekte olan Ruby 2543 Uludağ Ağaoğlu Otelin Mandıra bölgesinde bulunuyor. Konsepti, tasarımı ve yemekleri ile ön plana çıkan bu şık mekanın iç kısmında üç ayrı şömine yer almış. Dış açık hava bölümünde de iki adet açık hava şömineleri bulunan mekanda sıcakcık bir ortam sizi kucaklıyor.

Kayakçıların tercih ettiği Uludağ’ın en uzun pistine sahip Kuşaklıkaya ve Tutyeli pistlerinin bulunduğu bölgede konuşlanan Ruby 2543 ismini de bu yükseklikten almış. Bende hem kayakseverleri izledim hemde muhteşem lezzetlerin tadına bakma fırsatı buldum. Kayakseverleri de es geçmeyen mekan, güneşli havalarda şezlongla güneşlenme terasında vakit geçirebiliyor. Dış bölümünde açık hava mutfağına da sahip olan Ruby 2543' ün gün boyu sucuk ekmek,ve ızgara çeşitleri fırından lahmacun,kuşbaşılı pide ve özellikle çikolatalı pidesi en çok beğenilen menüsüyle hizmet veriyor.

İşletmeciliğini Aykut Gündüz’ün yaptığı özel mekan Ruby 2543' ün mutfağı deneyimli Ali Ateş'e emanet. Özellikle tattığım dağ mantarlı rısotto, trüf mantarlı linguine, ızgara somon, steak, kağıtta levrek, ızgara dana lokum, tavuklu mantarlı caserecce öne çıkan damakta iz bırakan yemeklerinden. Uludağ Ruby 2543' ün 350 çeşit şarabın yer aldığı bar bölümü ise enfes kokteyller, sıcak şarap, sahlep ve diğer birbirinden güzel sunumları ile dikkat çekiyor. Saat sabah 08.30 da başlayan kahvaltı servisi gün boyu devam eden servis ,gece 22.00'den itibaren clup konsepti ile devam ediyor. Kayakseverler şömine yanındaki oturma grupları , locaları ve DJ Gökhan Aydoğmuş’un müzik ziyafeti ile gününü sonlandırıyor.

Kısaca, lezzetli bir yemek ve hoş bir mekanda unutulmaz bir gün geçirmek istiyorsanız adresiniz şimdiden belli...